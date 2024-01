Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia si conferma in salute ed il centrodestra ampiamente in vantaggio rispetto all'opposizione. L'ultimoo è: Tecné per Quarta Repubblica del 22 gennaio FdI - 29% (+0,1% rispetto al 15 gennaio) Pd - 19,5% (+0,3%) M5S - 16,3% (+0,1%) Lega - 8,4% (-0,1%) FI - 9,3% (-0,1%) Azione - 3,7% (-0,1%) IV - 2,9% (-0,1%) Swg per Tg La7 del 22 gennaio 2024 FdI - 28,8% (-0,2% rispetto al 15 gennaio) Pd - 19,1% (-0,3%) M5S - 16,1% (=) Lega - 8,5% (-0,3%) FI - 7,4% (+0,2%) Azione - 4,3% (+0,3%) IV - 3,4% (-0,1) Ipsos per Corriere della Sera del 20 gennaio FdI - 29% (-0,3% rispetto al 16 dicembre) Pd - 19,7% (+0,7%) M5S - 16,2% (-1%) Lega - 8,7% ...

Opinione degli esperti di Alli Shircliff Masters of Science in Nutrition Counseling · 18 years of experience · USA Gli avocado sono un alimento molto sano, che fornisce i grassi buoni come i grassi mo ...Molte persone in inverno soffrono di disturbo affettivo stagionale (SAD) che comporta sbalzi d’umore, e scelte di vita non sempre corrette. Gli esperti di Brainworks Neurotherapy, uno studio di neurof ...L’assicurazione viaggio in senso lato non è obbligatoria, ma è altamente consigliata sia che si viaggi in Italia o all’estero. Fa eccezione l’assicurazione sanitaria, richiesta obbligatoriamente per ...