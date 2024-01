Gli studenti dell’I T ‘Falco’ in visita al Panificio F lli Rossetti per una lezione sul pane

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 22 gennaio scorso glidella classe 3 APT – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – sede associata.T. “G. C. Falco” di Grazzanise hanno fattoalla sede delF.lliin Brezza. Il patron Domenicoe alcuni fornai hanno illustrato la storia del, le tecniche di panificazione, le materie prime e la preparazione di pani speciali e altri prodotti da forno; glisi sono ritrovati in un’atmosfera immersa nella magia della chimica naturale dove acqua, farina e lievito si mescolano alla passione e all’esperienza di Domenico. IlF.lli, forte di una lunga storia imprenditoriale, oggi coniuga con successo la ...

