Gli autoferrotranvieri protestano per salario | sicurezza e diritti | mercoledì nero per i trasporti

(Di martedì 23 gennaio 2024) È in programma per domani il primo sciopero nazionale deidel 2024. Lo stop di 24 ore interesserà mezzi pubblici (tram, bus, linee della metro). A proclamarlo sono stati i sindacati di base Cobas Lavoro Privato, Cub, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Gliper “”. Durante lo sciopero il sevizio sarà garantito durante le fasce stabilite dalla legge: da inizio servizio diurno alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Per Milano, l’Atm fa sapere che ci potrebbero essere disagi sul trasporto locale tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18. Per le Ferrovie Nord le fasce di garanzia saranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Su Roma, l’Atac assicura il servizio fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20.