Giovane pianista | grande fotografa dell' emarginazione e poi fondatrice del primo ashram nel mondo occidentale

Lisetta Carmi nasce a Genova il 15 febbraio 1924, in via Sturla, dove vive insieme a due fratelli maggiori, Eugenio e Marcello, in una famiglia agiata, di origine ebraiche. Muore, quasi centenaria, a Cisternino il 5 luglio 2022, non distante dall'Bole Baba che lei stessa aveva fondato per diffondere il messaggio del suo maestro indiano Shri Babaji Haidakhandi Mahadeva. Un messaggio riassumibile in tre parole: verità, semplicità, amore. Fu lui che le disse: «Tu vivrai cinque vite».