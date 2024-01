Giornata della memoria | Commemorazione dell’olocausto il 27 gennaio

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) , designata per preservare ladelle atrocitàseconda guerra mondiale La, celebrata il 27di ogni anno, rappresenta un momento di riflessione eper onorare le vittime, uno dei periodi più oscuristoria umana. Questaè stata designata per ricordare e preservare ladelle atrocità commesse durante il regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. L’olocausto, noto anche come la Shoah, è stato il genocidio sistematico condotto dal regime nazista contro ebrei, rom, omosessuali, disabili e altre minoranze. Milioni di persone sono state perseguitate, deportate e uccise in un massacro senza precedenti. La ...