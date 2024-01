Giornata della memoria | a Palidoro un omaggio a Salvo D’acquisto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024) Fiumicino, 23 gennaio 2024- Per celebrare il "Giorno" e ricordare le Vittime dell'olocausto, Sabato 27 gennaio, alle ore 11, il Vice Sindaco, Giovanna Onorati, in rappresentanza di tutta l'Amministrazione Comunale, deporrà una corona al monumento dedicato al il Vice Brigadiere dei Carabinieri, ain Piazza S.S. Filippo e Giacomo.