Giorgia Meloni | caso Ferragni e non solo Ecco le sue dichiarazioni

(Di martedì 23 gennaio 2024) al programma Quarta Repubblica su Rete4 Nel corso del programma di Rete4 “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, è intervenuta la premier, la quale non si è sottratta alle domande, spaziando su tutti i temi caldi del momento, sia in fatto di politica estera che interna, non trascurando nemmeno i casi di estrema attualità. Infatti, è la Premier è intervenuta anche sulChiara, sul quale ha annunciato l’arrivo di nuove regole: Nel Consiglio dei ministri di giovedì prossimo sarà discussa “una norma che stiamo facendo, che dice che nelle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico sulla confezione di quello che vendi devi specificare a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte. C’è – dice – un buco in termini di trasparenza nella normativa delle attività commerciali ...

Non si risparmia il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un editoriale su ‘Il Riformista‘ in cui critica le parole di Giorgia Meloni dopo l’intervista di ieri su Rete4. Renzi mette in dubbio il ...È un po’ come se in Italia riceveste una telefonata dove il vostro interlocutore parla con la voce di Giorgia Meloni, Matteo Salvini o qualsiasi altro membro di spicco della nostra classe politica.A proposito di donne, lei avrebbe voluto incontrare Giorgia Meloni, ma non ci è riuscito. Pensa che la premier italiana abbia ostilità verso Ryanair “Non vedo perché dovrebbe averne”. Meloni non mi ...