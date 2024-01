Giorgia Favaro nuova amministratrice delegata di McDonald’s Italia A Dario Baroni la guida di 11 Paesi Ue

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cambio al vertice per. A partire dal 15 gennaioè ladella sedena dell’azienda, che conta sul territorio nazionale 680 ristoranti e 32.000 dipendenti.fa parte didal 2017, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, diventando direttrice Marketing per l’, per poi prendere il coordinamento delle attività di marketing di 12Europei. Dallo scorso anno è rientrata incon il ruolo di Direttrice Field dell’area Sud, ampliando la propria esperienza nel mondo Operations. Laureata in Economia e Commercio all’Università Ca ‘Foscari di ...