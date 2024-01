Giorgetti | crisi geopolitiche mettono a rischio l’economia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (askanews) – Lo scenario economico attuale è “complesso e in continua evoluzione”, con le sfidechela crescita economica. L’ha segnalato il ministro dele Finanza Giancarloinaugurando l’anno accademico della Scuola di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza a Ostia. Le condotte criminali sono “sempre più sofisticate e in grado di compromettere gli interessi economici e finanziari del Paese, ostacolando la crescita e lo sviluppo della nostra economia”. L’Italia e la comunità internazionale “si trovano oggi ad affrontare complesse sfide in uno scenario mondiale in continuo divenire”, ha segnalatocitando la pandemia, l’impennata dei prezzi dell’energia e di alcune materie prime, e quindi ...

Fa ancora più riflettere in che modo Truzzu tratti quelli che dovrebbero essere i suoi alleati scaricando su di loro colpe e disfatte, tipico di chi non ha alcuna idea di come risollevare una Regione ...Il nuovo monito del ministro dell'Economia: "La gestione del Piano e degli altri fondi disponibili resta la priorità del Paese, è cruciale per la crescita" ...La conclusione della vicenda dell’ex Ilva, con l’addio di ArcelorMittal, è solo l’ultimo capitolo di una politica che guarda con sospetto ai big che investono nel PaeseMa se non ci fosse stata l’indus ...