(Di martedì 23 gennaio 2024) Il ricordo diRaccontare dinel momento della sua dipartita significa raccontare una parte importante della storia del calcio italiano. Se mai c’è stato un giocatore rappresentativo della propria epoca, nel ruolo di attaccante, segnatamente di ala sinistra, come si soleva dire una volta, questi è stato proprio il leggiunese, originario della profonda provincia lombarda, ma cagliaritano d’adozione. Questa è stata, oltre alla bravura tecnica, alla forza e al talento donatigli da madre natura, la sua caratteristica principale: quella di essere diventato, lui lombardo, sardo, e di non aver mai ceduto alle lusinghe che pure gli arvano dai maggiori club del continente. Iniziò la sua carriera nel Legnano, ma qui durò una sola stagione, poi il passaggio al Cagliari, dove non fu facile ...

“ Gigi Riva mi rubava i fichi”. La prima volta che si incontrarono lui, Riccardo Corti, aveva un fucile in mano e il colpo in canna, l’altro, Gigi ... (ilfoglio)

Le immagini del l’arrivo del feretro di Gigi Riva , ex attaccante del Cagliari e della Nazionale, per la camera ardente Il feretro di Gigi Riva è ... (calcionews24)

In omaggio a Gigi Riva , scomparso ieri sera all'età di 79 anni, Sky e NOW programmano il docufilm diretto da Riccardo Milani, dedicato alla vita e ... (comingsoon)

Comincia così una lettera aperta all'Ansa scritta da Roberto Baggio in ricordo di Gigi Riva, sulla cui spalla appoggiò il volto in lacrime dopo avere sbagliato il rigore nella finale del mondiale 1994 ...Tra i tanti omaggi a Gigi Riva c'è quello di Arrigo Sacchi, che con l'ex attaccante del Cagliari ha vissuto la comune esperienza in Nazionale dal 1991 al 1996. Ecco le sue parole, rilasciate a La ...I fischi degli arabi durate il minuto di silenzio per Gigi Riva hanno scandalizzato l'intero movimento calcistico italiano, rimasto stupito da una reazione, per lo meno ...