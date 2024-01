Gigi Riva | «se dovevo togliere la gamba quando tirava una brutta aria | me ne stavo a casa mia»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 gennaio 2024)raccontato daGaranzini per La Stampa. Garanzini ha scritto l’autobiografia di. Il cannoniere di tutti i tempi della Nazionale ha subito due gravi infortuni nella sua carriera. È stato il più grande attaccante italiano di sempre. Lo racconta il suo score in maglia azzurra, i 35 gol in 42 partite. E quanti di più sarebbero stati se per due volte, nel ’67 col Portogallo e nel ’71 con l’Austria, non gli avessero spaccato una. Non solo perché entrambe le volte ci vollero per mesi per guarire e rientrare: ma perché la gravità e la conseguenza delle lesioni gli accorciarono brutalmente una carriera chiusa alla soglia dei 31 anni. Credete che invecchiandorimpiangesse un po’ più di cautela con quegli avversari di allora? In un calcio in cui lo slogan era palla ...