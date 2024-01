Gigi Riva | lutto cittadino a Cagliari e tanti tifosi nella sede del club

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 gennaio 2024)per la morte di, ex calciatore della Nazionale italiana. Con ordinanza n.6 firmata questa mattina, il sindaco di, Paolo Truzzu, ha confermato la decisione a partire da oggi fino a mercoledì 24 gennaio. “Campione straordinario nello sport, uomo di grandi valori, raro esempio di correttezza, rispetto e simbolo per intere generazioni, segno di riscatto sociale, ha amato la Sardegna e la città di, scegliendola quale sua casa, luogo di vita e degli affetti più profondi” si legge nel provvedimento. Disposta anche l’esposizione a mezz’asta della bandiera regionale, e della bandiera cittadina nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. I cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, ...