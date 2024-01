Gigi Riva | le lacrime di Cannavaro e i messaggi di Totti | Infantino e Zola

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tantissime reazioni dal mondo del calcio dopo la morte di, ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana. “Ciao Rombo. RIP”. Così Francesco, su Instagram. Poi parla Spalletti: “vedere gioire i suoi compagni quando era calciatore o i suoi ragazzi da dirigente era per lui il vero momento di trionfo. Il riflettore più luminoso che accettava su se stesso era quello degli occhi felici della sua gente.ha sempre lavorato pensando di far star bene gli altri prima che se stesso. È stato un supereroe silenzioso e discreto”, commenta a Mediaset. “Per una persona così taciturna più bel soprannome non poteva esserci: Rombo di tuono. Perché il suo calcio e la sua forza morale sapevano comunicare più di mille parole”, aggiunge Spalletti. Poi ledi Fabio ...