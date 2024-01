Gigi Riva | l’arrivo del feretro alla camera ardente – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le immagini deldeldi, ex attaccante del Cagliari e della Nazionale, per laIldiè arto all’Unipol Domus di Cagliari per la. Questa sarà l’occasione per permettere a tutti i tifosi ed ex compagni di salutare per l’ultima volta Rombo di Tuono. https://www.instagram.com/reel/C2cUtlZMRaw/?igsh=YjJ3c2xtZ21raHNl Il funerale del leggendario ex attaccante del Cagliari e della Nazionale è invece previsto per domani alle ore ore 16. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARI NEWS 24