Gigi Riva | l’addio a una leggenda | “Adesso trema anche il cielo”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pubblicato il 23 Gennaio, 2024è morto. Se ne è andato con la velocità di un “Rombo di Tuono”, così come era soprannominato. Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato domenica.resta il capocannoniere della Nazionale con 35 reti e numero 11 dello scudetto del Cagliari del 1970. Dal 2019 era presidente onorario del Cagliari, aveva compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre.È stato grande protagonista in maglia azzurra a cominciare dalla “partita più bella di sempre”, Italia-Germania 4-3.rimase in Sardegna, nonostante le grandi squadre lo avessero inseguito e l’allora presidente juventino Boniperti lo inseguisse con offerte straordinarie, lui continuava a dire no e a segnare in rossoblù. Da sempre personaggio riservato e schivo, viveva in un ...