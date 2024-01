Gigi Riva | la programmazione Sky Sport di oggi dedicata a ' Rombo di tuono'

(Di martedì 23 gennaio 2024) Skyrende omaggio alla leggenda del calcio italiano,, con unaa partire dalle 14 su SkyCalcio. Nel corso della giornata anche altri appuntamento su Sky24 e SkyUno.Il giorno dopo la scomparsa della leggenda del calcio italiano, sarà possibile rivivere le sue grandi imprese attraverso gli speciali di Sky. Doppio appuntamento con Federico Buffa, i due episodi di #SkyBuffaRaccontae #SkyBuffaRacconta 1968: Roma. Alle 19.15, su SkyCalcio, 'A chent’annos', il docufilm realizzato nel 2020 per i 100 anni del Cagliari Calcio, oltre all'History Remix, Lo Scudetto del ...

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 23 gennaio 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 23 gennaio 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

È Morto ieri, all'età di 79 anni, Luigi ' Gigi ' Riva , ex bomber del Cagliari e della Nazionale Italiana. Il Milan lo corteggiò, ma lui rifiutò (pianetamilan)

Il calcio mondiale in lutto per la morte di Gigi Riva , l’ex centravanti del Cagliari e della Nazionale italiana è scomparso ieri all’età di 79 anni. ... (sportnews.eu)

Un altro ricordo speciale in onore di Gigi Riva , morto all’età di 79 anni dopo un iniziale malore. La situazione dell’ex calciatore di Cagliari e ... (calcioweb.eu)

Camera ardente allo stadio di Cagliari per contenere la folla che vorrà rendere l'ultimo omaggio a Gigi Riva, il bomber dello scudetto scomparso ieri sera all'età di 79 anni (LA FOTOSTORIA DI RIVA - ...All’interno della programmazione speciale prevista oggi sul canale 202 di Sky Sport e dedicata alla leggenda del Cagliari e della Nazionale italiana, anche i due episodi di “Buffa Racconta Gigi Riva, ...Un particolare non da poco è stato vissuto da milioni di tifosi e appassionati di calcio durante il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, l'indimenticabile campione italiano scomparso ieri a 79 ...