Gigi Riva | il suo cardiologo rompe il silenzio | l’annuncio è straziante

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella giornata di ieri, una notizia che ha colto tutti di sorpresa: la morte di. Data la recente dichiarazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari che descriveva il calciatore in condizioni stabili e sotto osservazione, circondato dall’affetto dei suoi familiari nessuno si aspettava questo esito. I medici gli avevano consigliato di sottoporsi ad un intervento che lui ha rifiutato. Ora il suoil. Leggi anche:è morto a 79 anni: Italia in lutto Leggi anche: Il famoso attore ricoverato in ospedale dopo il morso di un bruco velenoso IldiilIl primario di Cardiologia del Brotzu di Cagliari, Marco ...

Rombo di Tuono, al secolo Gigi Riva , se n'è andato, raggelando ancor di più gli amanti del calcio, e non solo, in un già freddo lunedì di gennaio. ... (liberoquotidiano)

“I giocatori come Riva sono come i classici, avrebbe potuto giocare in qualsiasi epoca e sarebbe stato forte comunque. E’ stato l’unico giocatore ... ()

nell'autobiografia "Rombo di tuono" scritta conGaranzini (Rizzoli, 2022): "In Sardegna sbarcai con l'idea fissa di chiedere scusa a tutti e di ..., il più grande bomber della storia del calcio italiano, è morto a 79 anni per un infarto . Era ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove doveva subire un intervento al cuore. Il ..."Riva, e il tuono tacque": questo il titolo di un'intera pagina del quotidiano francese L'Equipe per la scomparsa di Gigi Riva definito "uno dei più formidabili attaccanti della storia del calcio ...Quell’incertezza che non aveva mai sotto porta è stata invece fatale a Gigi Riva, morto per aver tentennato troppo all’idea di doversi sottoporre all’intervento di angioplastica che gli avevano ...