Gigi Riva ha rifiutato un intervento prima della morte | la rivelazione sulle ultime ore di Rombo di Tuono

Tantissime reazioni dal mondo del calcio dopo la morte di Gigi Riva , ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana. “Ciao Rombo. RIP”. Così ... (calcioweb.eu)

Gigi Riva è morto . come ? Prima l'infarto , poi la corsa all'ospedale insieme ai figli e il ricovero . Dove? Nel reparto di Cardiologia del Brotzu di ... (ilmessaggero)

Gigi Riva - l?ultimo rifiuto all?intervento che avrebbe potuto salvargli la vita. Il chirurgo : «Ha detto che voleva pensarci»

Testardo fino all?ultimo, come la gente di Sardegna che lo aveva adottato, quand?era ancora un ragazzino arRivato da Leggiuno e non ancora ?Rombo di ... (ilmessaggero)