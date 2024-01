Gigi Riva | governo decide per i funerali solenni

(Di martedì 23 gennaio 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ilha deciso di ‘salutare’tributando al campione del mondo, morto a 79 anni, i. Alle esequie, che si terranno domani, giovedì 24 gennaio, alle 16 a Cagliari nella Basilica di Bonaria, sarà presente il ministro dello Sport Andrea Abodi. Ipossono essere disposti “nei casi di eventi luttuosi che colpiscano particolarmente la coscienza comune”, non hanno gli stessi vincoli delle esequie di Stato riservate solo a Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Possono inoltre essere rese, su delibera del Consiglio dei Ministri, a personalità che abbiano offerto particolari servizi ...

Gianluigi Buffon , ex portiere dell’Italia Campione del Mondo del 2006, ha voluto ricordare Gigi Riva a Sky Sport Gianluigi Buffon , ex portiere ... (calcionews24)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Buffon ricorda il compianto Gigi Riva e a riguard rilascia queste dichiarazioni. Ecco le sue parole RIVA – Il primo ricordo, la prima volta che ho sentito ..."Ci lascia una persona straordinaria. In Nazionale era un dirigente e per noi all'epoca avere Gigi Riva come interlocutore era incredibile" le parole di Walter Zenga nel ricordare Rombo di tuono. "Era ...L'allenatore Fabio Capello ha ricordato così ai microfoni di Sky Sport la figura di Gigi Riva, ex indimenticato attaccante e poi per tanti anni dirigente, scomparso ieri ...