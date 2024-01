Gigi Riva era sardo E di quel pubblico divenne il vendicatore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) di Giorgio Borattoera nato a Leggiuno in provincia di Varese, ma dopo aver fatto vincere uno scudetto nel 1970 al Cagliari diventò a tutti gli effetti undoc. E delaveva tutte le caratteristiche:le morfologiche ele culturali. Insommaera un. Diventato cittadino onorario di Cagliari nel 2005,era per il giornalista sportivo Gianni Brera ‘Rombo di Tuono’, come Gianni Rivera era ‘l’abatino’. Ma in SardegnaGiggi, uncome loanche Fabrizio De Andrè. Nel 1970 il Cagliari con lo scudetto la Sardegna si affrancò e da terra di pastori e banditi ...