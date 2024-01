Gigi Riva e quell’incontro con Fabrizio De André | due miti “continentali” uniti dalla Sardegna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) La scomparsa diha segnato non solo il mondo del calcio, ma lain generale., “Rombo di tuono“, era un vero e proprio simbolo. Ammirato e venerato dai sardi da sempre, non solo per le sue capacità calcistiche. Lui, che aveva rifiutato contratti prestigiosi, non voleva voltare le spalle alla terra che l’aveva accolto. E come lui, ancheDe, un vero e proprio simbolo della musica italiana, era legato alla. E i due, nutriti di un forte rispetto reciproco, si sono incontrati.e De: l’incontro Era il 14 settembre 1969. All’epoca, le trasferte del Cagliari erano parecchio dispendiose, per cui si cercava di accorpare due trasferte alla volta. In occasione ...