Gigi D’Alessio e Denise Esposito di nuovo genitori? La battuta del cantante sul suo presunto 6° figlio

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 23 gennaio 2024)potrebbero essere presto di. A lanciare l’indiscrezione su una presunta gravidanza è stato il giornale Oggi: stando a quanto si legge sul settimanale, il cantautore avrebbe dato l’annuncio di unin arrivo dietro le quinte di The Voice Senior, anche se per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata. In molti, però, hanno voluto vedere delle allusioni sul futuro bebè in uno scambio di battute trae Fiorello, avvenuto durante la trasmissione Viva Rai 2!. Se così fosse, per ilsi tratterebbe del sesto, il secondo insieme a, dopo la nascita del piccolo Francesco a gennaio 2022. Nel corso del suo ...