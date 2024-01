Giambattista Valli N 26 | l’Haute Couture di gesta romane

Nel teatrino livellato del contemporaneo, tutti sono celebri: perfetti sconosciuti, favolose nullità, star conclamate. Quando si passa dal virtuale al reale, però, le celebrity sono ancora i divi e le ...Ingredienti: fiori, natura, tulle, romanticismo. Ingredienti per una collezione Haute Couture alla Giambattista Valli: tulle -tanto-, strascichi voluminosi e galattici, abiti cortissimi in contrasto c ...Così Giambattista Valli, per questa collezione di alta moda, ha lavorato su effervescenti volumi, impalpabili grazie all'uso del tulle, ispirati dai fiori ancora freschi di rugiada e dal potere ...