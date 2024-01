Gf | Beatrice Luzzi spoilera la fine del programma | censurata! Video

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Gf, quando termina ilsvela informazioni sulladel reality e viene censurata subito dopo Giornata di puntata oggi 23 gennaio e tante sono le novità che Alfonso Signorini è pronto a svelare al suo pubblico. Liti, sorprese e anche tanti momenti di condivisione, anche se nelle ultime ore la tensione in casa è tornata a salire. Tra Perla Vatiero e Stefano Miele è sceso il gelo, dopo che lo stilista ha fatto una battuta a Monia che ha creato il caos. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); L’attrice spiffera ...