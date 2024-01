Gestione patrimoniale | AI | scienze della vita e M&A | dopo il grande freddo ora si riparte | i trend

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 23 gennaio 2024), life-sciences, operazioni P2P in Europa e l’Intelligenza Artificiale generativa: sono iche trascineranno il mercato del M&A nel 2024 annunciati da Allen & Overy nel consueto report che presenta una fotografia delle operazioni occorse nel 2023 in tutto il mondo e analizza i settori che si ritiene influenzeranno le attività di deal-making nei prossimi 12 mesi. Guardando invece allo spaccato per Paese, secondo l’analisi, l’Italia si posiziona al terzo posto al mondo per il valore delle operazioni di M&A nell’ultimo trimestre del 2023, con deal per oltre 36 miliardi, preceduta solo da Cina (58 miliardi) e USA (377 miliardi). Tra i settori oggetto di maggior interesse in Italia nel corso dell’anno, spicca quello delle telecomunicazioni con operazioni oltre i 32 miliardi, seguito da farmaceutico, ...