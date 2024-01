Germania | la corte costituzionale | Stop ai fondi pubblici ai neonazisti

(Di martedì 23 gennaio 2024) Latedesca ha stabilito che idell'Heimat devono essere esclusi dal finanziamento pubblico dei partiti per sei anni. Sentenza storica in

Bollette più pesanti per rimediare al buco causato dalla corsa al gas del 2022 . Oltre a dover fare i conti con la fine della maggior tutela, le ... (ilfattoquotidiano)

Migliaia di agricoltori bloccano la Germania : 680 trattori marciano compatti verso la porta di Brandeburgo, per manifestare il proprio scontento ... (ilgiornaleditalia)

L'articolo E ora Scholz attacca anche AfD: bene i cortei contro l’estrema destra in Germania proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (ilfogliettone)

Sentenza storica in Germania. Secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale tedesca, il governo federale potrà infatti tagliare i finanziamenti pubblici a "Die Heimat", minuscolo partito politico ...In Germania, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza senza precedenti. Il parere della Consulta tedesca esclude infatti dai finanziamenti pubblici ai partiti la formazione politica di stampo ne ...Gli store di Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera chiuderanno tutti i battenti alla fine di gennaio, come ha confermato il brand londinese di moda e lusso a FashionNetwork.com.