Germania ferita | tremendo pericolo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Non è molto elegante autocitarsi, ma come insegna Nietzsche le considerazioni inattuali sono portatrici di verità. Tempo fa su questo sito avevamo parlato di come l’estrema destra in Francia abbia ritrovato prosperità negli ultimi anni, ponendosi quale unico argine all’immigrazione incontrollata e al caos che dilaga nel Paese. Ora, questa stessa realtà si manifesta in. I recenti sondaggi danno il partito politico nazionalista di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD) al 24% dei consensi nella nazione, dato che ne fa il secondo partito per consenso in. Le proteste a Berlino degli ultimi giorni segnano l’inquietudine di un popolo che ha in orrore il suo passato e che conosce bene i suoi demoni. Quello stesso popolo, un tempo il più ricco d’Europa, che ora si trova smarrito, impoverito a causa della deflazione secolare ...