Geolier a Sanremo 2024 con ‘I p’ me | tu p’ te’ | testo e significato della canzone | età | carriera | fidanzata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 gennaio 2024) La 74esima edizione del Festival diè ormai alle porte. Fervono i preparativi per mettere a punto gli ultimi dettagli. La lista degli artisti in gara è stata stilata, e tra gli altri nomi noti ne spunta uno, un volto giovane, ma estremamente promettente, Si tratta del rapper, rapper napoletano si prepara a partecipare al Festival di– (ilcorrierecitta.com): chi è?, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è nato a Napoli il 23 marzo del 2000 ed è cresciuto a Secondigliano. Un quartiere impegnativo, nel quale l’artista si è formato e dal quale ha preso spunto per le sue canzoni. Una vita non facile per il rapper 23enne che, in alcune interviste, ha anche raccontato di avere un fratello minore in carcere. Non ha deciso da subito ...