Genoa vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Entrambe le squadre sono al riparo dalla zona retrocessione, ma devono comunque cercare punti per raggiungere definitivamente l’obiettivo.vssi giocherà domenica 28 gennaio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù sono reduci dalla preziosa vittoria ottenuta a Salerno che ha permesso loro di fare un bel passo in avanti verso la salvezza portando ad otto punti il vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Gilardino non perde da sei turni durante i quali ha ottenuto 10 punti I salentini hanno quattro punti in meno dei prossimi avversari, ma hanno comunque quattro lunghezze di vantaggio sulla zona calda. La squadra di D’Aversa sta attraversando un ...