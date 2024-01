Gemma Galgani | La Stella Cadente di Uomini e Donne!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 23 gennaio 2024) Che fine ha fatto? Nelle ultime puntate die Donne la dama Torinese è stata messa in secondo piano. E c’è chi è dispiaciuto per il trattamento riservato da Maria De Filippi nei confronti della veterana del dating show. #edonne #C’era una volta una luce scintillante nel firmamento di “e Donne”, un faro di vivacità e carisma. Parliamo di, la dama torinese che ha brillato intensamente nel celebre programma di Maria De Filippi. Ma oggi, quel brillio sembra essersi affievolito in una triste ‘fine’ per la nostra. Un tempo regina indiscussa, lainaugurava le puntate con il suo fascino e la sua presenza magnetica. Ma, come in una fiaba ...