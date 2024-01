Gaza | le forze israeliane circondano Khan Younis | “I civili abbandonino l’area” Usa | “Stiamo discutendo su pause umanitarie lunghe”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ledi terra hanno completato l’accerchiamento di, la principale città del sud della striscia di, rafforzando la propria presenza al suo interno. Lo ha reso noto il portavoce militare delle Idf (Israeli defence forces), Daniel Hagari.– ha spiegato Hagari – è ritenuta una roccaforte d di Hamas: “Abbiamo eliminato decine di terroristi e preso possesso di magazzini di armi”, ha detto. All’operazione hanno partecipato unità di paracadutisti e mezzi blindati, assistiti da unità di commando. L’esercito di Tel Aviv ha chiesto aiche abitano in sei rioni della città di lasciare le proprie case: “Per la vostra sicurezza dovete spostarvi immediatamente nella zona umanitaria ad al-Mawasi”, si legge in un tweet pubblicato dal ...

