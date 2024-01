Garrone nella cinquina degli Oscar con “Io capitano” | sfiderà Wim Wenders

(Di martedì 23 gennaio 2024) . Matteoè regista candidato agli: il suo film Io, titolo italiano scelto per competerecategoria Miglior film straniero, è stato inclusodei nominati per la statuetta. Gli altri film sono: La zona di interesse di Jonathan Glazer (Gran Bretagna), Perfect Days di Wim(Giappone), La società della neve di J.A. Bayona (Spagna), The Teachers’ Lounge di Ilker Çatak (Germania). La serata di premiazione di terrà il 10 marzo 2024. Iodiè un inno alla vita (Aiello, il Napolista) Può sembrare strano ma “Io” – il film di Matteoche ha brillato a Venezia80 (miglior regista, migliore attore in Seydou Sarr), ed è stato candidato ...

NEW YORK – “Io Capitano” di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’ Oscar . L’annuncio è arrivato ora ... ()

Los Angeles – Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale per ...Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, e' stato scelto per la cinquina finale della notte delle ...Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, e' stato scelto per la cinquina finale della notte delle ...