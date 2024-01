Garrone entra nella corsa agli Oscar | Io Capitano nella cinquina dei film internazionali

NEW YORK – “Io Capitano” di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’ Oscar . L’annuncio è arrivato ora ... (lopinionista)

ROMA – Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, e' stato scelto per la cinquina finale della categoria. Oppenheimer record con 13 nomination. Triet, Scorsese, Nolan, Lanthimos e Glazer sono presenti anche nella categoria miglior regista.