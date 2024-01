Gaeta “Verso dove…” | tutto pronto per la mostra personale del fotografo e poeta Franco De Luca

La Vibonese va avanti di due reti dopo i primi 45', poi arriva la rimonta del Trapani, letteralmente favorita da un errore da Mai dire Gol di Onraita e da un rigore non semplicemente inesistente, ma ...Dopo più di 30 anni dalla morte di questo "pastore con l'odore delle pecore", il 21 gennaio nella Cattedrale di Gaeta avrà inizio il processo di beatificazione di don Cosimino Fronzuto ...We and our [1366] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...