G7 | consigliere Zelensky | Meloni può fare la differenza per Ucraina

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Milano, 23 gen. (askanews) – “La leadership di Giorgiadurante la presidenza italiana del G7 promette di rappresentare una risorsa significativa per l’nel contesto della guerra in corso”. Così ildel presidente ucraino Volodymyr, Alexander Rodnyansky, in un’intervista ad askanews. Rodnyansky, docente a Cambridge e presenza di alto profilo nella delegazionea Davos, specifica che il presidente del Consiglioè “nota per il suo approccio solido e di principio negli affari internazionali” e “porta un impegno costante nei confronti dei valori democratici e dei diritti umani”. E poi Rodnyansky aggiunge: “La difesa dellaper una forte cooperazione internazionale, unita ad una chiara posizione contro ...