“Fuori | tutti e due!” Amici | lite tra allievi | Rudy interviene appena in tempo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il day time di oggi 23 gennaio di23 sarà ricordato per essere stata la puntata in cui la tensione tra gliha raggiunto uno dei livelli più alti. A scatenare il caos è stato involontariamenteZerbi. Dopo aver convocato gliha mostrato un video in cui si vede il cantante Mida parlare della sporcizia in casetta. Mida, nel dettaglio, lascia intendere che alcuninon vengano mai ripresi perché considerati intoccabili. Uno di questi sarebbe Holden. >> “La mia scelta sei tu”. Uomini e Donne, si chiude col botto il primo trono dell’anno:in piedi per Cristian e la nuova fidanzata “Non risuccede altrimenti deve fargli un c** così. Impossibile che non esca il suo nome”, attacca Mida. E ancora: “Il motivo, se devo essere onesto, è che Holden è ...