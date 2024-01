“Fuori dalla Rai | vola in Honduras” Isola dei Famosi 2024 | il terzo naufrago è pazzesco

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Incredibile colpo in arrivo da parte dell’dei. Infatti, ilconcorrente dovrebbe essere una personalità di spicco che non lavora più in Rai da alcuni anni a causa di una drastica decisione presa dai vertici. Lui si rese infatti protagonista di una dichiarazione scioccante, che convinse viale Mazzini ad agire immediatamente e da quel momento in poi è stato letteralmente banditotv pubblica. Ma ora potrebbe rifarsi alla grande all’dei, visto che secondo TvBlog è proprio lui ilconcorrente scelto. Nei giorni scorsi sono usciti i nomi di Joe Bastianich e Rossella Erra e ora il cast sta prendendo sempre più forma. Finora i telespettatori sono abbastanza soddisfatti e curiosi, dato che questi naufraghi ...