Frosinone | UFFICIALE l’arrivo di Seck dal Torino | il comunicato

(Di martedì 23 gennaio 2024) Demba, giocatore di proprietà del, si è trasferito in prestito secco alfino al termine della stagione Demba, giocatore di proprietà del, si è trasferito in prestito secco alfino al termine della stagione. Ecco ildel club gialloblù.– IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportivaFootball Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Demba. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024.

Demba Seck è un nuovo calciatore del Frosinone. Di seguito il comunicato del Frosinone: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Torino Football Club per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024."