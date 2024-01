Francia | auto travolge agricoltori in protesta | morta una donna

(Di martedì 23 gennaio 2024) Feriti il marito e la figlia 14enne. Il ministro dell'Agricoltura Marc Fesneau: "Una tragedia per tutti" Tragedia indurante ledegli. Una, mentre suo marito e sua figlia di 14 anni sono rimasti feriti in modo grave, dopo che un'si è lanciata contro un posto di blocco dei

Al momento non è stato reso noto se l'applicazione verrà resa fruibile anche ai clienti di TotalEnergies che risiedono al di fuori della Francia. TotalEnergies France e Gridio rivoluzionano la ...PARIGI – Una donna che manifestava con il marito e la figlia adolescente a un posto di blocco degli agricoltori francesi nel sud-ovest della Francia è rimasta uccisa in un grave incidente, quando ...Auto si lancia contro gli agricoltori in protesta in Francia: una donna è morta sotto gli occhi della figlia adolescente nella mattinata odierna ...