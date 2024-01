Fra passato e presente | a Mozzo un festival di storia e attualità

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 gennaio 2024). Scandagliare il nostro, più o meno recente, con l’idea di ragionare attorno ad alcuni momenti simbolici che parlano con forza al nostro. Spesso banalizzata, ladel Novecento è tutt’altro che una questione semplice. Per questa ragione, è bene provare ad andare oltre alle definizioni di comodo: soltanto in questo modo possiamo riannodare i fili tra ieri e oggi, evitando luoghi comuni che servono soprattutto a fini politici. Partendo da cinque libri, il ciclo di incontri vuole riflettere su sei differenti snodi dell’età contemporanea. È questo l’intento di “Perche? lae? sempre piu? complessa di come ci appare”, ila cura di Jacopo Perazzoli dell’Università degli Studi di Bergamo, organizzato dalla Biblioteca Comunale “Sandro Pertini” di ...