FOTO – Zhang dichiara amore all’Inter | «Nel mio cuore!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Stevenè tornato a pubblicare qualcosa sull’Inter sul suo profilo Instagram. Il presidente festeggia la vittoria in Supercoppa Italiana in questo modo. SUCCESSO – Stevensi mostra vicino alla squadra anche dalla Cina. L’Inter vince in Arabia Saudita la terza Supercoppa Italiana consecutiva e raggiunge un record precedentemente del Milan di Fabio Capello. Simone Inzaghi porta a casa l’ennesimo trofeo da allenatore nerazzurro, il presidente sale a quota sei e festeggia su Instagram con un post.ha scritto: «Nel mio» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati