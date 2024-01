FOTO – Pavard festeggia | «Orgoglioso di questo gruppo! Che carattere»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Benjamin, titolare in finale di Supercoppa Italiana e autore dell’assist per il gol di Lautaro Martinez, il giorno dopo il trionfo di Riad ha continuato are, mandando un messaggio al resto del gruppo e ringraziando i tifosi attraverso un post pubblicato sui social. PRIMO TROFEO – Benjaminconquista da protagonista il primo trofeo con la maglia dell’Inter.il messaggio pubblicato su Instagram: «e spirito di squadra. Felicissimo per il trofeo,digruppo e grazie alla tifoseria per l’affetto. Adesso testa al lavoro per le nostre prossime sfide». Di seguito il post Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...