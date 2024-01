FOTO – Lautaro Martinez | il messaggio alla moglie | «Farò un gol!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024)già sapeva del suo gol decisivo per l’Inter e alle ore 18.45 ha mandato undirettamenteAgustina Gandolfo. Su Instagram la testimonianza della donna.era già sicuro di alzare il suo primo trofeo da capitano dell’Inter. Il suo amore per i colori nerazzurri, il suo legame con Milano è tutto nelinviato alle ore 18.45, quindi poco prima della finale di Supercoppa Italiana,Agustina Gandolfo. La donna ha pubblicato su Instagram ciò che gli ha scritto il calciatore decisivo per il successo della squadra di Simone Inzaghi.ha scritto: «Ti amo, oggi papà farà un gol e ...