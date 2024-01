Formazioni ufficiali Angola-Burkina Faso | Coppa d’Africa 2024

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ledi, match valevole per l’ultimo turno della fase a gironi della. Tutto ancora da decidere nel Gruppo D, masono le due squadre in questo momento in testa con 4 punti a testa. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE(4-3-3): Neblù; Afonso, Gaspar, Quinito, Carneiro; Estrela, Paz, Fredy; Dala, Mabululu, Gilberto. Allenatore: Goncalves(4-2-3-1): Koffi; Kaboré, Dayo, Tapsoba, Guiebre; Ouedraogo, Sangaré; Traoré, Aziz Ki, Badolo; Ouattara. Allenatore: Velud ...

Una buona e una cattiva notizia per l’Algeria, una delle big della Coppa d’Africa che finora hanno deluso e che nelle prime due giornate non è ... (infobetting)

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivo Molnar, proveniente dall’Fc Arzignano ...La partita Chelsea - Middlesbrough di Martedì 23 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno della semifinale di EFL Cu ...Ecco le formazioni ufficiali della sfida valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Coppa d'Africa tra Guinea e Senegal ...