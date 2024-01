Fondazione Museo della Shoah | aperte le iniziative per la Giornata della Memoria 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gennaio– In occasione, l’AuditoriumTecnica di Confindustria a Roma è stato il fulcro di un emozionante evento organizzato dalla, dedicato ai Giusti tra le Nazioni. La serata è stata magistralmente condotta da Claudia Conte, giornalista e attivista per i diritti umani, sempre in prima linea nella lotta all’antisemitismo. I momenti salienti Dopo i solenni saluti istituzionali, l’Ambasciatore di Israele Alon Bar e l’AmbasciatoreRepubblica di Germania Hans Dieter Lucas si sono uniti alla presentazione in anteprima ...