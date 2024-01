Follia nella manifestazione degli agricoltori | uccisa una donna VIDEO

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 Unache manifestava con il marito e la figlia adolescente a un posto di bloccoè morta. E’ successo intorno alle 5:45, nel sud-ovest della Francia, a Pamiers, dove larimastain un grave incidente provocato da un’auto che si è lanciata contro il gruppo di dimostranti. @franceinfo Un terrible drame en pleine journée de mobilisation. Une personne est morte et deux autres ont été gravement blessées, mardi 23 janvier, dans la matinée, après qu’une voiture a foncé dans un barrage sur un point de blocage d’agriculteurs au niveau de Pamiers dans l’Ariège, a annoncé la préfecture du département. ? son original – Franceinfo – Franceinfo Il marito e la figlia sono rimasti gravemente feriti, si apprende da testimoni sul posto. I ...

