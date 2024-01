«Fleximan» | l' uomo che abbatte gli autovelox | non è un' eroe ma il simbolo di un malessere comprensibile

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) Se c’è una cosa che noi italiani dimostriamo di avere sempre in abbondanza è l’ipocrisia. La vicenda di, colui – o coloro – che segano i pali degli, lo dimostra. Educazione e senso civico insegnano che considerarechi danneggia la proprietà pubblica è sbagliato, ma prima che il suo flessibile entrasse in azione quanto si è esagerato confondendo la legalità con la giustizia? Mettiamo per un attimo su “spento” l’interruttore dell’ipocrisia e ricordiamoci che gli automobilisti italiani sono tra i più vessati al mondo: tasse di possesso, costi di assicurazione tra i più alti, limitazioni continue della circolazione con regole cavillose (si pensi all’Area B di Milano, che oggi prevede la notifica anticipata per fruire delle giornate di suo libero), limiti di velocità messi anche dove non servono, semafori regolati ...