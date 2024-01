Fleximan colpisce ancora Abbattuto un altro autovelox I sindaci | atti vandalici | ma si rifletta

Leggi su quotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Padova, 23 gennaio 2024 – “sta arrivando". Il Robin Hood degli automobilisti multati per eccesso di velocità non combatte i ricchi della foresta di Sherwood, ma le amministrazioni di tre province venete accusate di usare gliper fare cassa. La notte scorsa il tagliatore di macchinette ha colpito per la quindicesima volta firmando il suo colpo. Se sia un lupo solitario o una congrega di giustizieri fai da te o l’atto di un emulatore non è certo anche se gli inquirenti che stanno alle calcagna di(che nel vocabolario d’inglese significa "l’uomo col flessibile") propendono per un lavoro di gruppo. Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso Anche stavolta la tecnica usata sulla strada provinciale 46 del Piovego, nel comune patavino di Villa del Conte, 30 chilometri a nord ...