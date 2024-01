Fleximan abbatte un altro autovelox nel Padovano | stavolta c’è un volantino con la firma E spunta un murales che lo esalta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Unè stato abbattuto in Veneto la scorsa notte lungo la provinciale 45 del Piovego, a Villa del Conte, nell’Alta padovana. Secondo il Mattino di Padova si tratterebbe del quindicesimo colpo messo a segno da, cheavrebbe anche lasciato undi rivendicazione: «sta arrivando». Come nei precedenti casi, l’impianto nelè stato abbattuto con una sega circolare. Appena pochi giorni fa c’era stato un episodio analogo lunga la strada regionale 10 var a Carceri. Ila Padova Il sostegno attorno al fenomeno dicresce sui social, dove vieneto come un eroe. Su un muro di Padova è anche arrivato una sorte di tributo da parte del writer ...

