Fleximan | a Padova altro colpo ' con firma' su un autovelox E lo street artist EvyRein lo omaggia | Come Uma Thurman in Kill Bill

(Di martedì 23 gennaio 2024), iler degli, è tornato in azione anella notte tra lunedì 22 e martedì 23 gennaio nella zona di Villa del Conte. Sale a 13 il numero diabbattuti in Veneto dall'uomo (o più uomini) incubo dei segnalatori di velocità.colpisce a: è il 13esimo a

nuovo "abbattimento" per un impianto autovelox in Veneto la scorsa notte. Il misterioso "Fleximan" ha colpito in provincia di Padova , lungo la strada ... (feedpress.me)

in questa occasione è stato ritrovato anche un foglio di carta sulla base del palo divelto con la scritta "Fleximan sta arrivando": sarà davvero l'autore originale che fa parlare di sé da alcune ...a Villa del Conte (Padova). Nei vari colpi, se così li vogliamo chiamare, il palo che sorregge l’apparecchio viene sempre tagliato alla base con una sega flessibile. Da qui il soprannome per il ...Un tributo della street art al misterioso Fleximan, è apparso stamani su un muro di Padova. Autore è il writer padovano conosciuto come Evyrein, che stanotte ha agito in via del Padovanino, nel centro ...